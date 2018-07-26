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Жителей Донбасса предупредили об угрозе новой экологической катастрофы
Боевики на Донбассе обстреляли шламонакопитель Торецкого фенольного завода. Региону угрожает новая экологическая катастрофа.
Артиллерийский обстрел был зафиксирован Совместным центром по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). 25 июля было обнаружено, что артиллерийский боеприпас разорвался в чаше шламонакопителя. Специалисты пока не могут оценить масштабы повреждения объекта, но не исключено, что взрывная волна повредила стены чаши. Ядовитая жидкость грозит просочиться в грунтовые воды, а затем в реку Кривой Торец.
Если события пойдут по описанному сценарию, экологическая катастрофа коснется всей территории Донецкой области.
На шламонакопителе планировалось до 1 августа провести восстановительные работы и укрепить объект. Но, учитывая, что договоренности о перемирии боевиками не соблюдаются, работы на объекте откладываются.
«Перспектива экологической и гуманитарной катастрофы в регионе, очевидно, не слишком волнует главарей вооруженных формирований РФ и их кремлевское руководство», — констатируют в СЦКК.
Напомним, ранее боевики создали предпосылки для еще одной экологической катастрофы в регионе. Была затоплена шахта «Юнком», что грозит тотальным загрязнением грунта и источников питьевой воды. Радиоактивные частицы могут попасть в реку Северский Донец и потом в Азовское и Черное море.
Фото pressjfo. news/facebook
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