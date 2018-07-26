Происшествия

Водитель, убивший мать и сына на пешеходном переходе в Черкассах, арестован на два месяца

Приднепровский райсуд Черкасс избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев для подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла 28-летняя мать и ее четырехлетний сын, Об этом сообщает «5 канал».

Судебное заседание проходило под наблюдением местных активистов и родных погибших. С собой люди принесли две зажженные поминальные лампадки, которые поставили перед подозреваемым. Впрочем, в течение всего судебного разбирательства виновник прикрывал лицо листом бумаги. И просил судей назначить ему более мягкую меру пресечения, а именно — домашний арест.

Судьи просьбу Николая Захаренко отклонили. Харьковчанину выбрали 60 суток за решеткой. Также во время судебного заседания стало известно, что водитель уже более года не имеет права управлять транспортными средствами. В 2017 году его лишили водительских прав за предыдущие правонарушения.

«Указанное лицо при избрании более мягкой меры пресечения может избегать как досудебного расследования, так и суда. Указанный факт подтверждается тем, что в 2017 году, совершив административное правонарушение, он скрылся с места происшествия», — пояснила заместитель начальника отдела Черкасской областной прокуратуры Виктория Дидич .

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник вечером, 24 июля, автомобиль «БМВ» на скорости влетел в «Фиат», который от удара отбросило на женщину с ребенком, находившихся на пешеходном переходе. 28-летняя жительница Черкасс с сыном погибли. Позже правоохранители сообщили, что это были жена и ребенок одного из сотрудников черкасской полиции, который ранее служил в АТО. В салоне «БМВ» находилось трое мужчин. Один из пассажиров убежал, а водитель — подозреваемый Николай Захаренко, который имел признаки алкогольного опьянения — пересел на его место. Свидетели аварии бросились к машине, вытащили и избили мужчин. Известно, что автомобиль «БМВ» уже был в розыске за ДТП — тогда водитель также скрылся с места преступления.

На место страшной трагедии люди до сих пор несут цветы и детские игрушки. Похоронят мать с сыном в пятницу в Черкассах.

Напомним, что в Киеве судьи определили меру пресечения для водителя автомобиля Hummer, который 24 июля сбил в центре Киева 10-летнюю девочку. Задержанный на месте ДТП Кирилл Островский два месяца — до 21 сентября — будет находиться под стражей.