- 2:55 В Индонезии появился на свет ребенок с двумя лицами, но одной головой
- 2:29 Геращенко рассказала, кто будет заниматься вопросами помощи украинским узникам Кремля
- 2:13 Как похудеть во время... еды: рекомендации специалистов
- 1:44 Стал известен пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
- 1:27 В Берлине обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс
- 0:47 Непогода в Киеве: ночью ожидается гроза, возможны подтопления
- 0:42 Причастный к организации переворота в Черногории сотрудник ГРУ придумал себе нелепое оправдание
- 0:42 «Геморрой патриарха Кирилла»: эксперты объяснили, что будет с Московским патриархатом в Украине
- 23:42 Нападение с ножом в Израиле: пострадали три человека
- 23:14 Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности
Как похудеть во время... еды: рекомендации специалистов
Думая о том, что вы употребляете полезную пищу, можно сбросить вес, считают специалисты университета Тюбингена (Германия). И, конечно же, они правы. Жуя гамбургер, тяжело представлять, как уйдут лишние килограммы. Когда человек начинает задумываться о пользе продукта, то выбирает более полезную пищу, к тому же потребляет меньше калорий.
Если же думать не о пищевой ценности блюда, а о вкусе и удовольствии, мозг излишне возбудится, что приведет к перееданию, говорят ученые.
По данным специалистов, мозг тучных людей настроен так, чтобы они инстинктивно выбирали большие порции. Правда, мысли о здоровье помогают и им контролировать объем потребляемой пищи. При этом активизируется префронтальная кора — зона мозга, связанная с самоконтролем.
А концентрируясь на том, что еда предназначена для удовольствия, человек всегда будет выбирать огромные порции и калорийные блюда. Также может притупляться чувство сытости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, почему поздний ужин вреден для здоровья.
Подготовила Мария ЗАВАДА
влажность:
давление:
ветер:
“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”