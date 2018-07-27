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Здоровье

Как похудеть во время... еды: рекомендации специалистов

2:13 27 июля 2018   99
открытый холодильник

Думая о том, что вы употребляете полезную пищу, можно сбросить вес, считают специалисты университета Тюбингена (Германия). И, конечно же, они правы. Жуя гамбургер, тяжело представлять, как уйдут лишние килограммы. Когда человек начинает задумываться о пользе продукта, то выбирает более полезную пищу, к тому же потребляет меньше калорий.

Если же думать не о пищевой ценности блюда, а о вкусе и удовольствии, мозг излишне возбудится, что приведет к перееданию, говорят ученые.

По данным специалистов, мозг тучных людей настроен так, чтобы они инстинктивно выбирали большие порции. Правда, мысли о здоровье помогают и им контролировать объем потребляемой пищи. При этом активизируется префронтальная кора — зона мозга, связанная с самоконтролем.

А концентрируясь на том, что еда предназначена для удовольствия, человек всегда будет выбирать огромные порции и калорийные блюда. Также может притупляться чувство сытости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, почему поздний ужин вреден для здоровья.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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