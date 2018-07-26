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Ирина Билык купила квартиру в городе, где не все ей рады (фото)
Народная артистка Украины Ирина Билык отныне может считать себя полноправной жительницей Одессы: певица купила квартиру в этом городе. По словам самой Ирины, она многие годы мечтала о своей квартире на берегу моря, и теперь ее желание осуществилось. Правда, при этом поп-звезда уверяет, что не собирается переезжать из Киева в Одессу, а просто будет совмещать здесь отдых с работой.
Вполне вероятно, что первое подобное «совмещение» певица запланировала на начало августа. Об этом свидетельствуют, в частности, афиши, распространенные по всей Одессе: «Ирина Билык: без грима, лучшее, о любви — 4 августа, 20.00, летний театр «Морвокзал».
Отметим, что отношение к Ирине Билык у одесситов неоднозначное из-за ее выступлений в России и Крыму. Многим не понравилось и то, что 16 сентября 2017 года Билык выступала на концерте в элитном курортном районе Одессы — Совиньоне, несмотря на объявленный траур по детям, погибшим на пожаре в лагере «Виктория».
Сама же певица объясняет, что ездит в Россию встречаться с мужем — московским фотографом Асланом Ахмадовым.
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«Я говорила не раз: с Россией у меня связь абсолютно очевидная, ведь мой муж, любимый мой человек, живет в Москве. И мы не виноваты, что мы любим друг друга и с этой любовью не вписываемся в чью-то политическую игру», — заявила Ирина в интервью одной из российских газет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 8 июня 2017 года в Одессе между активистами и полицией произошли столкновения из-за выступления Ирины Билык.
Певица прибыла для участия в открытии ресторана Park Leo в Малиновском районе города. Собравшиеся у входа в увеселительное заведение предприняли несколько попыток прорваться на территорию ресторана через металлическую ограду и двойной кордон полиции, бросали через ограждение куриные яйца. Между активистами и правоохранителями произошли столкновения. Несколько активистов были задержаны.
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“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”