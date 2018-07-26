Главному подозреваемому по делу о похищении евромайдановцев не удалось выйти на свободу

Происшествия

Дело о похищении и пытках евромайдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого начало рассматриваться в суде. На скамье подсудимых задержанный в прошлом году Александр Волков, которому инкриминируют пять статей Уголовного кодекса. Суд согласился, что есть риск побега Волкова и давления на свидетелей, а потому подсудимый останется под стражей до 23 сентября.

Как сообщает «Громадське», на заседании были озвучены данные следствия о том, что в период перед задержанием Волков пытался выехать из страны, а также тщательно отслеживал ход расследования дела о похищении. В мобильном телефоне подследственного найдены фотокопии соответствующих постановлений суда.

На судебном процессе также были озвучены данные о связях Волкова со сбежавшим в Россию Алексеем Чеботаревым. Последнего считают заказчиком «титушек» во время Майдана. По данным следствия, именно в офисе Чеботарева «титушки» проходили инструктаж и получали оружие. Установлено, что Волков регулярно посещал эти «совещания».

Следующее судебное заседание состоится 15 августа.

Напомним, евромайдановцев Луценко и Вербицкого похитили из здания Александровской больницы в Киеве в ночь на 21 января 2014 года. Похищенных евромайдановцев вывезли за город, пытали, избивали, выбросили в лесу под Киевом. Луценко удалось спастись, а Вербицкий был найден мертвым. В ходе следствия было установлено, что участие в похищении принимали 11 человек, большинство сбежали в Россию.

Фото igor. lutsenko/Facebok