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Главному подозреваемому по делу о похищении евромайдановцев не удалось выйти на свободу
Дело о похищении и пытках евромайдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого начало рассматриваться в суде. На скамье подсудимых задержанный в прошлом году Александр Волков, которому инкриминируют пять статей Уголовного кодекса. Суд согласился, что есть риск побега Волкова и давления на свидетелей, а потому подсудимый останется под стражей до 23 сентября.
Как сообщает «Громадське», на заседании были озвучены данные следствия о том, что в период перед задержанием Волков пытался выехать из страны, а также тщательно отслеживал ход расследования дела о похищении. В мобильном телефоне подследственного найдены фотокопии соответствующих постановлений суда.
На судебном процессе также были озвучены данные о связях Волкова со сбежавшим в Россию Алексеем Чеботаревым. Последнего считают заказчиком «титушек» во время Майдана. По данным следствия, именно в офисе Чеботарева «титушки» проходили инструктаж и получали оружие. Установлено, что Волков регулярно посещал эти «совещания».
Следующее судебное заседание состоится 15 августа.
Напомним, евромайдановцев Луценко и Вербицкого похитили из здания Александровской больницы в Киеве в ночь на 21 января 2014 года. Похищенных евромайдановцев вывезли за город, пытали, избивали, выбросили в лесу под Киевом. Луценко удалось спастись, а Вербицкий был найден мертвым. В ходе следствия было установлено, что участие в похищении принимали 11 человек, большинство сбежали в Россию.
Фото igor. lutsenko/Facebok
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