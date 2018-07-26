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Избиение Найема: появилось новое видео с места драки
В деле о избиении депутата Мустафы Найема в центре Киева появилось новое видео. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда депутату нанесли телесные повреждения.
«Появилось новое видео, о котором говорили прокуроры на предыдущих заседаниях, — рассказал брат пострадавшего депутата Маси Найем. — Четко видно, что парень в красной рубашке выкидывает моего брата на проезжую часть. Насколько я вижу, это Темербулатов Умолт. Именно о нем защитники говорили, что он не бил Мустафу. И именно его (Темербулатова) сегодня отпустили домой».
Видео было опубликовано «Украинской правдой».
Обнародовали видео именно в тот день, когда суд смягчил меру пресечения фигурантам драки. Так, Магомеду-Салиху Саитову и Умолту Темербулатову домашний арест заменили личным обязательством.
Напомним, Найем был избит в центре Киева 30 апреля. Драка началась после конфликта с водителем автомобиля, «подрезавшего» машину депутата. Найему в драке сломали челюсть. Были задержаны трое участников избиения, позднее их отпустили на свободу. Четвертый фигурант сбежал в Азербайджан, в его экстрадиции отказано.
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