Избиение Найема: появилось новое видео с места драки

Происшествия

В деле о избиении депутата Мустафы Найема в центре Киева появилось новое видео. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда депутату нанесли телесные повреждения.

«Появилось новое видео, о котором говорили прокуроры на предыдущих заседаниях, — рассказал брат пострадавшего депутата Маси Найем. — Четко видно, что парень в красной рубашке выкидывает моего брата на проезжую часть. Насколько я вижу, это Темербулатов Умолт. Именно о нем защитники говорили, что он не бил Мустафу. И именно его (Темербулатова) сегодня отпустили домой».

Видео было опубликовано «Украинской правдой».

Обнародовали видео именно в тот день, когда суд смягчил меру пресечения фигурантам драки. Так, Магомеду-Салиху Саитову и Умолту Темербулатову домашний арест заменили личным обязательством.

Напомним, Найем был избит в центре Киева 30 апреля. Драка началась после конфликта с водителем автомобиля, «подрезавшего» машину депутата. Найему в драке сломали челюсть. Были задержаны трое участников избиения, позднее их отпустили на свободу. Четвертый фигурант сбежал в Азербайджан, в его экстрадиции отказано.