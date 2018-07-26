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«Мариуполь» упустил выездную победу в Лиге Европы

22:29 26 июля 2018   51
«Мариуполь» упустил выездную победу в Лиге Европы
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

«Мариуполь», занявший по итогам прошлого сезона чемпионата Украины пятое место, стартовал во втором квалификационном раунде Лиги Европы, где соперником подопечных Александра Бабича стал шведский «Юргорден».

Первый поединок проходил в Стокгольме, и хозяева были явными фаворитами матча. А мариупольцы надежно, в первую очередь у своих ворот, провели первый тайм, и на 37-й минуте вышли вперед, когда Яворский удачно замкнул навес с углового. После перерыва украинцы прогнозировано отдали инициативу, и удерживали свои ворота «на замке» практически до финального свистка, но уже в компенсированное время защитники не уследили за 20-летним сенегальцем Алиу Баджи, который ударом головой с нескольких метров буквально расстрелял нашего вратаря.

Добившись результативной ничьей на выезде, «Мариуполь» может с оптимизмом готовиться к ответному поединку, который через неделю, 2 августа, пройдет в Одессе (напомню, УЕФА не разрешил украинскому клубу проводить домашние поединки в родном городе из-за приближенности к зоне боевых действий).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы «Юргорден» — «Мариуполь».

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