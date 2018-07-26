- 22:29 «Мариуполь» упустил выездную победу в Лиге Европы
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«Мариуполь» упустил выездную победу в Лиге Европы
«Мариуполь», занявший по итогам прошлого сезона чемпионата Украины пятое место, стартовал во втором квалификационном раунде Лиги Европы, где соперником подопечных Александра Бабича стал шведский «Юргорден».
Первый поединок проходил в Стокгольме, и хозяева были явными фаворитами матча. А мариупольцы надежно, в первую очередь у своих ворот, провели первый тайм, и на 37-й минуте вышли вперед, когда Яворский удачно замкнул навес с углового. После перерыва украинцы прогнозировано отдали инициативу, и удерживали свои ворота «на замке» практически до финального свистка, но уже в компенсированное время защитники не уследили за 20-летним сенегальцем Алиу Баджи, который ударом головой с нескольких метров буквально расстрелял нашего вратаря.
Добившись результативной ничьей на выезде, «Мариуполь» может с оптимизмом готовиться к ответному поединку, который через неделю, 2 августа, пройдет в Одессе (напомню, УЕФА не разрешил украинскому клубу проводить домашние поединки в родном городе из-за приближенности к зоне боевых действий).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какие прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы «Юргорден» — «Мариуполь».
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