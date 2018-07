Нападение с ножом в Израиле: пострадали три человека

Представители армии Израиля заявили о том, что в результате нападения неизвестного мужчины с ножом пострадали трое мирных жителей страны. Об этом говорится в сообщении в Twitter армии страны.

Moments ago, a terrorist carried out a stabbing attack in the community of Adam, north of Jerusalem. There are three injured civilians at the scene. The terrorist was neutralized. More details to follow