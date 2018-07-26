Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Нападение с ножом в Израиле: пострадали три человека

23:42 26 июля 2018   77
Нападение с ножом
Инф. «ФАКТОВ»

Представители армии Израиля заявили о том, что в результате нападения неизвестного мужчины с ножом пострадали трое мирных жителей страны. Об этом говорится в сообщении в Twitter армии страны.

«Террорист осуществил атаку с использованием холодного оружия в поселении Адам, расположенном к северу от Иерусалима. Ранения получили трое израильских гражданских лиц. Террорист нейтрализован»,— указывается в заявлении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Израиль нанес удары по 68 объектам ХАМАС в секторе Газа. Удары были нанесены в ответ на убийство израильского военнослужащего.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины