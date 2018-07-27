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В Сербии похитили родственника бывшей первой ракетки мира (фото)
В неприятную историю попал член семьи известного сербского теннисиста Новака Джоковича. Так, на родине бывшей первой ракетки мира в Сербии был выкраден родной дедушка супруги Джоковича Елены. Похитители требовали в качестве выкупа два миллиона евро, но пенсионер был спасен благодаря соседу, пришедшему на крик пожилого мужчины. Здоровью дедушки ничего не угрожает, а полиция начала расследование случившегося.
Добавлю, что Джокович за карьеру выиграл 69 турниров и заработал более 114 миллионов долларов в качестве призовых. Общее же его состояние оценивается в 175 млн в американской валюте. Не так давно Новак выиграл первый титул «Большого шлема» за последние два года, когда в финале Уимблдона обыграл Кевина Андерсона из ЮАР (6:2, 6:2, 7:6), и на данный момент занимает десятое место в мировом рейтинге.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что похищенную мать футболиста «Шахтера» нашли живой и невредимой.
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