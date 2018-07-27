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Футбол на ТВ: где смотреть матчи 2-го тура чемпионата Украины
В отечественной Премьер-лиге пройдет второй тур чемпионата. Гранды украинского футбола сыграют с новичками высшего отечественного дивизиона: «Динамо» поедет в гости к ФК «Львов», который заменил в Премьер-лиге ривненский «Верес», а «Шахтер» примет столичный «Арсенал-Киев».
Луганская «Заря», которой вскоре стартовать в квалификации Лиги Европы, сыграет на выезде с «Александрией», а «Мариуполь» после успешного выезда в Швецию, где подопечные Александра Бабича сыграли вничью с «Юргорденом» во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сыграют в родном городе с еще одним новичком высшего дивизиона — «Десной».
Львовские «Карпаты» после домашнего поражения от «Александрии» попробуют вновь не опозориться перед родными болельщиками в матче с «Черноморцем», а «Ворскла» во втором туре подряд вновь сыграет в Киеве — на этот раз с донецким «Олимпиком».
Чемпионат Украины. 2-й тур
28 июля (суббота)
«Александрия» — «Заря» 17.00 «Футбол 2»
«Львов» — «Динамо» 19.30 «Футбол 2»
29 июля (воскресенье)
«Карпаты» — «Черноморец» 17.00 ZIK
«Олимпик» — «Ворскла» 17.00 «Футбол 1»
«Мариуполь» — «Десна» 19.30 «Футбол 2»
«Шахтер» — «Арсенал-Киев» 19.30 «Футбол 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» начали чемпионат с побед.
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