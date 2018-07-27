Причастный к организации переворота в Черногории сотрудник ГРУ придумал себе нелепое оправдание

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Сотрудник Главного разведывательного управления ВС РФ Владимир Попов, которого правоохранительные органы Сербии и Черногории вычислили как одного из организаторов неудачного переворота в Черногории в 2016 году, написал объяснительную записку в прокуратуру Черногории. Об этом сообщает издание The Insider.

В записке Попов, работающий под прикрытием страхового агента, сообщил, что находился в Сербии «для фоторепортажа об архитектурных памятниках в Белграде и о местах захоронения российских солдат времен Первой мировой войны».

При этом он не учел, что данная легенда противоречит словам коллеги Попова по ГРУ Никиты Минина, также работающего под прикрытием страховщика и формально являющегося редактором в журнале, где Попов числится корреспондентом.

В частности, Минин заявил The Insider, что в 2016 году в журнале была опубликована статья Попова, посвященная участию Сербской речной флотилии в Первой мировой войне. Материал вроде бы вызвал широкий интерес читательской аудитории, в связи с чем возникла идея продолжить исследование этого материала и, возможно, даже выпустить книгу на эту тему. Поэтому Попов был командирован в Сербию для сбора информации.

При этом издание обращает внимание на некоторые странные моменты в такой версии: зачем Попову для снимков архитектуры понадобился длиннофокусный объектив, предназначенный для съемок на больших расстояниях? Кроме того, довольно странно звучит версия Минина о встрече с Шишмаковым (которого он в показаниях называет Широковым: по версии обвиняемых, это два разных человека, просто, судя по фотографии в паспорте, очень похожих и родившихся в один и тот же день в Чите): они вроде бы встретились чисто случайно, когда Широков уговаривал некоего четника дать ему интервью.

Напомним, что Эдуард Шишмаков, которого вместе с еще 13 обвиняемыми будут судить за организацию государственного переворота в Черногории и попытке покушения на убийство премьер-министра Мило Джукановича, продолжает отрицать свою причастность. История со «статьей про четников» очевидно нужна была Шишмакову, чтобы как-то объяснить его совместные фотографии с Синджеличем в Белграде.

В то же время, согласно заявлениям следствия, оно имеет в распоряжении видео встречи Шишмакова и Синджелича (непосредственного участника переворота, ныне арестованного), в ходе которой Попов тайно снимал их на этот длиннофокусный фотоаппарат.