«Геморрой патриарха Кирилла»: эксперты объяснили, что будет с Московским патриархатом в Украине

Украина

Эксперты полагают, что предоставление Томоса об автокефалии украинской церкви выявит противоречия, которые сейчас существуют в Русской православной церкви, но пока остаются скрытыми. Об этом, как передает корреспондент «ФАКТОВ», заявил историк Кирилл Галушко в эфире программы «Прямым текстом» на телеканале ZIK.

«Томос выявит те противоречия, которые существуют в Русской православной церкви в Украине и нас ждет очень много интересного и такой геморрой, который начнется для господина Кирилла (патриарха Московского и всея Руси Кирилла. — Авт.)! Я надеюсь, что оно (предоставление Томоса. — Авт.) действительно сработает как системный фактор!» — заявил эксперт.

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С ним согласился известный религиовед, директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш, заявив, что «пришло время Томоса и тогда многое станет на свои места»!

«Мы являемся свидетелями уникальной ситуации, того на что, наверное, много поколений украинцев надеялись… Сейчас это становится реальностью! И я думаю, что многое зависит от каждого из нас, тех, кто завтра будет на улице, а тем более послезавтра… Чем больше будет на улицах послезавтра и чем больше (сторонников автокефалии. — Авт.) мы покажем Вселенскому патриарху, от этого будет зависеть судьба и поместной церкви и Украины в целом», — заявил он.

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В свою очередь, известный религиовед Александр Саган заявил, что предоставление Томоса не уничтожит полностью Русскую православную церковь в Украине и определенное количество верующих всегда будут верны ей.

«Определенное количество людей навсегда останется в Московской церкви хотя бы потому, что мы имеем определенное количество русских! Они имеют свое конституционное право, в конце концов, быть в этой церкви! Другой вопрос, что эта церковь должна носить соответствующее название соответственно канонам и какой-то логике! Сегодня они маскируются под видом Украинской православной церкви…» — сказал религиовед.

Как писали «ФАКТЫ», предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Томос об автокефалии Украине будет предоставлен уже в этом году.