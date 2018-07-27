- 2:55 В Индонезии появился на свет ребенок с двумя лицами, но одной головой
- 1:44 Стал известен пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
- 1:27 В Берлине обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс
- 0:47 Непогода в Киеве: ночью ожидается гроза, возможны подтопления
- 0:42 Причастный к организации переворота в Черногории сотрудник ГРУ придумал себе нелепое оправдание
- 0:42 «Геморрой патриарха Кирилла»: эксперты объяснили, что будет с Московским патриархатом в Украине
- 23:42 Нападение с ножом в Израиле: пострадали три человека
- 23:14 Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности
- 22:59 СБУ показала фильм Би-би-си о деле Бабченко
- 22:29 «Мариуполь» упустил выездную победу в Лиге Европы: видео голов матча
«Геморрой патриарха Кирилла»: эксперты объяснили, что будет с Московским патриархатом в Украине
Эксперты полагают, что предоставление Томоса об автокефалии украинской церкви выявит противоречия, которые сейчас существуют в Русской православной церкви, но пока остаются скрытыми. Об этом, как передает корреспондент «ФАКТОВ», заявил историк Кирилл Галушко в эфире программы «Прямым текстом» на телеканале ZIK.
«Томос выявит те противоречия, которые существуют в Русской православной церкви в Украине и нас ждет очень много интересного и такой геморрой, который начнется для господина Кирилла (патриарха Московского и всея Руси Кирилла. — Авт.)! Я надеюсь, что оно (предоставление Томоса. — Авт.) действительно сработает как системный фактор!» — заявил эксперт.
Читайте также: Вселенский патриарх заявил о том, что Москва присоединила украинскую церковь незаконно
С ним согласился известный религиовед, директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш, заявив, что «пришло время Томоса и тогда многое станет на свои места»!
«Мы являемся свидетелями уникальной ситуации, того на что, наверное, много поколений украинцев надеялись… Сейчас это становится реальностью! И я думаю, что многое зависит от каждого из нас, тех, кто завтра будет на улице, а тем более послезавтра… Чем больше будет на улицах послезавтра и чем больше (сторонников автокефалии. — Авт.) мы покажем Вселенскому патриарху, от этого будет зависеть судьба и поместной церкви и Украины в целом», — заявил он.
Читайте также: Стало известно о новой попытке России сорвать независимость украинской церкви
В свою очередь, известный религиовед Александр Саган заявил, что предоставление Томоса не уничтожит полностью Русскую православную церковь в Украине и определенное количество верующих всегда будут верны ей.
«Определенное количество людей навсегда останется в Московской церкви хотя бы потому, что мы имеем определенное количество русских! Они имеют свое конституционное право, в конце концов, быть в этой церкви! Другой вопрос, что эта церковь должна носить соответствующее название соответственно канонам и какой-то логике! Сегодня они маскируются под видом Украинской православной церкви…» — сказал религиовед.
Как писали «ФАКТЫ», предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Томос об автокефалии Украине будет предоставлен уже в этом году.
влажность:
давление:
ветер:
“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”