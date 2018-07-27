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Непогода в Киеве: ночью ожидается гроза, возможны подтопления
В Киеве в ближайшие два часа и до конца ночи на 27 июля, а также в пятницу днем ожидается гроза, возможны подтопления. Об этом говорится в сообщении Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства столицы на странице в Facebook.
«В ближайшие 2 часа и 27 июля в столице ожидается гроза, возможны подтопления», —предупреждают в КГГА со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
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Кроме того, исходя из опыта предыдущих дней, в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуациям рекомендуют пои усилении ветра плотно закрыть все окна домов и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Кроме того, находящимся на улице людям рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
В случае падения деревьев или веток и травмирования людей в Управлении просят киевлян немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве после сильного ливня чуть не обвалился мост.
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“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”