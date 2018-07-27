- 2:55 В Индонезии появился на свет ребенок с двумя лицами, но одной головой
- 1:44 Стал известен пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
- 1:27 В Берлине обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс
- 0:47 Непогода в Киеве: ночью ожидается гроза, возможны подтопления
- 0:42 Причастный к организации переворота в Черногории сотрудник ГРУ придумал себе нелепое оправдание
- 0:42 «Геморрой патриарха Кирилла»: эксперты объяснили, что будет с Московским патриархатом в Украине
- 23:42 Нападение с ножом в Израиле: пострадали три человека
- 23:14 Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности
- 22:59 СБУ показала фильм Би-би-си о деле Бабченко
- 22:29 «Мариуполь» упустил выездную победу в Лиге Европы: видео голов матча
В Берлине обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс
В Берлине 26 июля состоялась первая встреча политических директоров министерств иностранных дел стран «нормандской четверки». Об этом сообщили в МИД Украины.
«Состоялась предметная дискуссия относительно модальностей будущей миротворческой операции по мандату ООН, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей», — указано в сообщении.
При этом в МИД добавили, что несмотря на наличие существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и РФ договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта.
«Для украинской стороны, среди прочего, остается принципиальным, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая с государственным украинско-российской границей в зоне конфликта, предусматривать вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также способствовать установлению мира в регионе», — отметили в МИД.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время выступления на Мюнхенской конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что у России есть шанс продемонстрировать готовность к компромиссу и согласиться на миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса. Также напомним, что ранее Польша, Германия, Швеция, Португалия, Турция и Финляндия заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”