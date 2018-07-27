В Берлине обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс

Украина

В Берлине 26 июля состоялась первая встреча политических директоров министерств иностранных дел стран «нормандской четверки». Об этом сообщили в МИД Украины.

«Состоялась предметная дискуссия относительно модальностей будущей миротворческой операции по мандату ООН, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей», — указано в сообщении.

При этом в МИД добавили, что несмотря на наличие существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и РФ договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта.

«Для украинской стороны, среди прочего, остается принципиальным, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая с государственным украинско-российской границей в зоне конфликта, предусматривать вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также способствовать установлению мира в регионе», — отметили в МИД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время выступления на Мюнхенской конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что у России есть шанс продемонстрировать готовность к компромиссу и согласиться на миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса. Также напомним, что ранее Польша, Германия, Швеция, Португалия, Турция и Финляндия заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.