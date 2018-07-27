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Украина

Геращенко рассказала, кто будет заниматься вопросами помощи украинским узникам Кремля

2:29 27 июля 2018   48
Ирина Геращенко
Инф. «ФАКТОВ»

При президенте Украины будет создан Координационный совет по вопросам заложников, который будет опекаться вопросами помощи незаконно удерживаемым в РФ украинцам. Об этом написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер ВР, представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

«Работаем над созданием координационного совета при президенте Украины по вопросам заложников, цель которого как раз — координировать вопросы помощи и поддержки, надеюсь, что члены правительства присоединятся к его работе», — отметила она.

Также Геращенко напомнила, что 26 июля ВР приняла постановление о поддержке семей политзаключенных Кремля. Они будут получать выплаты на правовую защиту, адвокатов и билеты на свидания — до 100 тысяч гривен в год. Несмотря на то, что сумма достаточно большая, расходы при поездках в РФ также немалые: к примеру, при поездках в Сибирь только на дорогу понадобится до 20 тыс. грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», омбудсмен Денисова заявила о тревожной информации по многим украинским политзаключенным.

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