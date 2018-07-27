Люди и звери

Пес с ножом и вилкой за столом пришелся по душе пользователям сети (видео)

Известно, что многих людей забавляет, когда животные подражают им, выполняя различные «человеческие» действия. Не стало исключением и видео, которое опубликовал недавно один из пользователей.

На нем показано, как симпатичный пес ест за столом, используя вилку и нож.

Конечно, по видео можно понять, что все манипуляции проводит человек, чьи руки протянуты в рубашку и кормят песика. Но это не отменяет веселости всей ситуации, радуя зрителей шоу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США засняли трогательную встречу военного летчика и пса после долгой разлуки.