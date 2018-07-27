- 4:55 Пес с ножом и вилкой за столом пришелся по душе пользователям сети
- 4:24 Назван алкогольный напиток, от которого худеют
- 3:55 Сенаторы США обещают России новые санкции до 6 ноября
- 3:51 Секреты королевской кухни: Елизавета II не ест бананы целиком и избегает углеводов
- 2:55 В Индонезии появился на свет ребенок с двумя лицами, но одной головой
- 2:29 Геращенко рассказала, кто будет заниматься вопросами помощи украинским узникам Кремля
- 2:13 Как похудеть во время... еды: рекомендации специалистов
- 1:44 Стал известен пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
- 1:27 В Берлине обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс
- 0:47 Непогода в Киеве: ночью ожидается гроза, возможны подтопления
Пес с ножом и вилкой за столом пришелся по душе пользователям сети (видео)
Известно, что многих людей забавляет, когда животные подражают им, выполняя различные «человеческие» действия. Не стало исключением и видео, которое опубликовал недавно один из пользователей.
На нем показано, как симпатичный пес ест за столом, используя вилку и нож.
Конечно, по видео можно понять, что все манипуляции проводит человек, чьи руки протянуты в рубашку и кормят песика. Но это не отменяет веселости всей ситуации, радуя зрителей шоу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США засняли трогательную встречу военного летчика и пса после долгой разлуки.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”