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Назван алкогольный напиток, от которого худеют
Научные сотрудники Университета Гвадалахары в Мексике провели серию исследований с целью выяснить, какой напиток поможет пациентом дорогих частных клиник быстрее сбросить вес. Об этом пишет «Медикфорум».
После окончания эксперимента такой напиток был назван: оказалось, что диета на основе текилы может быть весьма перспективной. Входящая в ее состав голубая агава богата соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом.
Также она эффективно стимулирует физиологические процессы по сжиганию жировой массы.
«Компоненты растения эффективно содействует снижению избыточной массы тела»,— говорится в результатах исследования.
По мнению ученых, употребление умеренных доз текилы может ускорять процесс похудения. В своей работе специалисты охарактеризовали текилу как «эликсир стройности», проведя предварительно эксперименты на лабораторных грызунах.
При этом авторы эксперимента предупреждают, что регулярное питье текилы может связано с возникновением проблем со здоровьем. Кроме того, «дружба» с этим напитком может стать причиной сильнейшей алкогольной зависимости.
Поэтому, если у человека имеется генетическая предрасположенность, к алкоголизму (среди родственников есть алкоголики) пользоваться «методом текилы» для похудения не стоит.
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