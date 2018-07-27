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В Киеве из-за девушки-пешехода столкнулись Audi и Mitsubishi, есть пострадавшие
В ночь на пятницу на столичном проспекте Победы произошло ДТП с участием Audi 100 и Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает «Информатор».
По словам водителя Audi, он двигался по проспекту Победы в сторону центра, и проехав Воздухофлотский мост, заметил, как девушка перебегает дорогу на красный свет. Чтобы избежать столкновение, водитель резко ударил по тормозам. Из-за этого сзади его ударил Mitsubishi, который не соблюдал безопасную дистанцию.
Пешеход с места ДТП скрылась. Пассажир Audi госпитализирован с сотрясением мозга. Пассажира внедорожника также забрала «скорая» с ушибом грудной клетки. Но спустя 2 часа ее привезли обратно на место аварии.
Из-за ДТП образовалась пробка. Машины в сторону центра двигались только по первой и второй полосе. На месте работала патрульная полиция.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд принял решение по водителю Hummer, сбившему ребенка в Киеве.
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