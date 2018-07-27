Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стало известно, почему шпионы РФ активизировали свои действия в киберпространстве

6:17 27 июля 2018   78
Киберпространство
Инф. «ФАКТОВ»

Россия является одной из «наиболее умелых и активных сил в киберпространстве, связанных с экономическим шпионажем и возможным похищением американских бизнес-секретов и конфиденциальной информации». Об этом говорится в докладе «Иностранный экономический шпионаж в киберпространстве», обнародованном в четверг, 26 июля, офисом главы национальной разведки США, передает DW.

«Угроза со стороны России в отношении американских технологий будет сохраняться в ближайшие годы»,сказано в разделе доклада, озаглавленном «Россия: изощренный противник». По мнению авторов отчета, это связано с тем, что Москва будет стараться укреплять свою экономику, страдающую от «системной коррупции, государственного контроля и утечки талантов за рубеж».

Кроме того, дополнительным мотивирующим фактором для шпионской активности станут усилия Москвы по «военной модернизации». Россия использует киберпространство как один из многих методов для получения доступа к необходимым ноу-хау и технологиям.

Для тех же целей российские спецслужбы используют коммерческие и научные предприятия из России, которые контактируют с Западом, они также вербуют российских эмигрантов, обладающих необходимыми техническими навыками. Сотрудники спецслужб РФ проникают в государственные и частные предприятия в США, благодаря чему получают секретную отраслевую информацию из правительственных источников.

Для экономического шпионажа в киберпространстве Москва использует хакеров и вредоносное программное обеспечение. Наряду с российской киберугрозой в докладе также анализируются возможные опасности со стороны Китая и Ирана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина усилит сотрудничество с Великобританией по противодействию киберугрозам.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины