27 июля 2018

Честно говоря, мне давно уже хотелось показать вам этих замечательных дам с зонтиками. У нас в коллекции есть и другие красотки из этой необычной серии. А необычность их заключается в том, что каждая из дамочек демонстрирует моду начала ХХ века, существовавшую в разных европейских странах — Италии, Германии, Франции… Важно еще обратить внимание на их уникальные полупрозрачные зонтики, украшенные тончайшими цветами.

Первые из этих фигурок я купил в немецком городе Гамбурге. И все не знал, каким образом можно мотивировать их появление в нашей ежедневной рубрике. Пока не понял, что сегодня, кажется, наступил их день. Ибо именно сегодня в мире отмечается день рождения… гамбургера! Только, пожалуйста, не смейтесь. Просто другого повода дождаться своего выхода они могли и вовсе не дождаться. А так все-таки…

Дело в том, что своим названием самый известный в мире американский бутерброд обязан как раз выходцам из Гамбурга. Это они (а если быть еще точнее, то один из них — Луи Лессинг) первым придумали положить традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавив немного соуса и несколько листиков салата. 27 июля 1900 года в американском городе Нью-Хейвене был продан первый в мире гамбургер, вскоре ставший одним из таких же узнаваемых символов Америки, как, например, ''кока-кола'' или джинсы.

Широкую известность гамбургеры получили на Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году. Но еще долго после этого американцы продолжали в ''быстрой еде'' отдавать предпочтение привычным для них хот-догам, жареным цыплятам и итальянской пицце. И только в начале 1930-х годов настал поистине звездный час гамбургеров, которые стали продавать в сети закусочных как основное блюдо. Да еще и по невероятно низким ценам.

Окончательно всемирная слава к гамбургерам пришла ровно 70 лет назад, когда в калифорнийском городке Сан-Бернандино встретились братья Макдональд и Рей Крок, изобретатель машины по смешиванию молочных коктейлей. В результате был создан известный сейчас каждому McDonald's, который вскоре опутал своей сетью едва ли не весь мир.

Вот такой сегодня необычный день. Весьма знаменательный для любителей ''быстрой еды'' и, может быть, мало примечательный для любителей фарфорового искусства. Хотя кто сказал, что две эти страсти не могут уживаться в одном человеке?.. Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И умения получать удовольствие и от ''быстрой еды'', и от продолжительного наслаждения красотой настоящего фарфорового искусства.