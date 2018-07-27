- 8:13 В Украине снижают стоимость растаможки авто: какие трудности ждут владельцев «евроблях»
- 8:10 Украинский самолет-гигант завершил крупнейший в мире проект по доставке грузов (видео, фото)
- 8:00 Рецепт холодного арбузного супа от известного французского кулинара
- 7:45 В Украине развенчали популярные мифы о передаче вирусов гепатита В и С
- 7:33 Возвращение TruCAM: у водителей будет лазейка для оспаривания показаний приборов
- 7:21 Украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе: в сети показали фото
- 7:00 Футбол на ТВ: где смотреть матчи 2-го тура чемпионата Украины
- 6:56 Надежда на Брюссель: стало известно, как в Украине появятся 12 путепроводов "с нуля"
- 6:17 Стало известно, почему шпионы РФ активизировали свои действия в киберпространстве
- 5:40 Японская Рапунцель: сеть восхитила девочка с невероятно густой шевелюрой
Надежда на Брюссель: стало известно, как в Украине появятся 12 путепроводов "с нуля"
Советник министра инфраструктуры Виктор Загреба заявил о том, что Евросоюз поможет Украине построить 12 путепроводов на пересечениях автомобильных и железнодорожных путей. Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.
«Мы понимаем и видим по статистике большую потребность построения новых путепроводов там, где дороги пересекаются с автомобильными дорогами, где большая интенсивность и машин, и поездов. 12 таких наиболее критических мест в этом году идентифицированы вместе с «Укрзалізницею» и включены в планы поддержки Евросоюзом инвестиционных проектов в Украине «, — сказал советник.
Виктор Загреба отметил, что развитие украинских путепроводов уже согласовали в Брюсселе.
«Не знаю, как быстро это удастся реализовать, но радостная новость такова, что как минимум 12 путепроводов ЕС пообещал помочь построить „с нуля“. Это много»,— подчеркнул Загреба.
По словам чиновника, путепроводы будут строить на дорогах международного значения, которые пересекаются с железной дорогой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обвала моста в столице уволен глава Подольского района.
влажность:
давление:
ветер:
“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”