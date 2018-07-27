Украина

Надежда на Брюссель: стало известно, как в Украине появятся 12 путепроводов "с нуля"

Советник министра инфраструктуры Виктор Загреба заявил о том, что Евросоюз поможет Украине построить 12 путепроводов на пересечениях автомобильных и железнодорожных путей. Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

«Мы понимаем и видим по статистике большую потребность построения новых путепроводов там, где дороги пересекаются с автомобильными дорогами, где большая интенсивность и машин, и поездов. 12 таких наиболее критических мест в этом году идентифицированы вместе с «Укрзалізницею» и включены в планы поддержки Евросоюзом инвестиционных проектов в Украине «, — сказал советник.

Виктор Загреба отметил, что развитие украинских путепроводов уже согласовали в Брюсселе.

«Не знаю, как быстро это удастся реализовать, но радостная новость такова, что как минимум 12 путепроводов ЕС пообещал помочь построить „с нуля“. Это много»,— подчеркнул Загреба.

По словам чиновника, путепроводы будут строить на дорогах международного значения, которые пересекаются с железной дорогой.

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