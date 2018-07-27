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Украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе: в сети показали фото
Военнослужащая ВСУ Виктория Руденко сообщила об уничтожении позиции боевиков на Донбассе. По ее словам, наемники активно обстреливали позиции украинских военных после получения «гуманитарной помощи» из России.
«Благодаря гумконвою макаки этой ночью разбуянились ни на шутку. Но кто-то таки набрался мужества и сжег макак с „Фаготом“ (российский переносной противотанковый ракетный комплекс. — Ред.). Вот такой наш ответ Чемберлену», — сообщила Виктория Руденко.
Тем временем в штабе операции Объединенных сил сообщили о 32 обстрелах боевиками наших позиций. За минувшие сутки, 26 июля, один украинский боец погиб, еще один получил ранение. По данным разведки, у российских оккупационных войск — двое погибших и двое раненых боевиков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спецслужбы разоблачили шпиона, который «сливал» важную военную информацию боевикам.
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