Здоровье

В Украине развенчали популярные мифы о передаче вирусов гепатита В и С

Накануне 28 июля — Всемирного дня борьбы с гепатитами — в Министерстве здравоохранения опровергли наиболее распространенные мифы о гепатитах типа В и С.

МИФ-1: Гепатиты передаются через поцелуи, пищевые продукты или чихание.

ПРАВДА: Причиной гепатита В или С могут стать незащищенные половые отношения, а не поцелуи, объятия, кашель или продукты.

МИФ-2: Гепатит можно распознать сразу по специфическим симптомами.

ПРАВДА: Человек может жить с вирусами многие годы, не испытывая никаких симптомов. Именно поэтому чаще всего пациенты обращаются за помощью уже на последних стадиях болезни.

МИФ-3: Гепатит С — неизлечим.

ПРАВДА: Гепатит С можно вылечить навсегда — инновационные лекарства в Украине для этого есть.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центр общественного здоровья Минздрава Украины внес 114 пляжей в список тех, где не рекомендуется купаться — в воде обнаружено существенное превышение показателей по загрязнению микроорганизмами (лактопозитивные кишечные палочки). В такой воде очень опасно купаться, ведь в ней с высокой вероятностью могут быть патогенные организмы, которые вызывают дизентерию, лептоспироз, а также гепатит А.

