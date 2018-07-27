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В Украине развенчали популярные мифы о передаче вирусов гепатита В и С
Накануне 28 июля — Всемирного дня борьбы с гепатитами — в Министерстве здравоохранения опровергли наиболее распространенные мифы о гепатитах типа В и С.
МИФ-1: Гепатиты передаются через поцелуи, пищевые продукты или чихание.
ПРАВДА: Причиной гепатита В или С могут стать незащищенные половые отношения, а не поцелуи, объятия, кашель или продукты.
МИФ-2: Гепатит можно распознать сразу по специфическим симптомами.
ПРАВДА: Человек может жить с вирусами многие годы, не испытывая никаких симптомов. Именно поэтому чаще всего пациенты обращаются за помощью уже на последних стадиях болезни.
МИФ-3: Гепатит С — неизлечим.
ПРАВДА: Гепатит С можно вылечить навсегда — инновационные лекарства в Украине для этого есть.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центр общественного здоровья Минздрава Украины внес 114 пляжей в список тех, где не рекомендуется купаться — в воде обнаружено существенное превышение показателей по загрязнению микроорганизмами (лактопозитивные кишечные палочки). В такой воде очень опасно купаться, ведь в ней с высокой вероятностью могут быть патогенные организмы, которые вызывают дизентерию, лептоспироз, а также гепатит А.
влажность:
давление:
ветер:
“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”