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Украинский самолет-гигант завершил крупнейший в мире проект по доставке грузов (видео, фото)
Самый большой в мире самолет «Мрия» успешно завершил самую продолжительную серию доставки грузов в коммерческой истории эксплуатации Ан-225.
Украинская «Мрия» совершила 12 рейсов из Чили в Боливию, перевозя оборудование для новой теплоэлектростанции — двенадцать тепловых парогенераторов (HRSG) весом 160 тонн каждый. Сообщается, что первоначальная конфигурация груза не позволяла его погрузку в самолет, однако «антоновцы» нашли решение этой технической проблемы.
«Распределение массы цельного груза на полу самолета первоначально превышало максимально допустимые значения для самолета Ан-225, самого большого в мире самолета. В связи с этим были введены специальные демпфирующие панели и технология обратного изгиба», — сообщают в ГП «Антонов».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Госпредприятие «Антонов» подписало соглашение с корпорацией «Боинг», которая будет поставлять материалы и запчасти для новых «антоновских» самолетов, а в будущем и обеспечивать сервис по всей планете.
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