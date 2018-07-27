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Украина

Украинский самолет-гигант завершил крупнейший в мире проект по доставке грузов (видео, фото)

8:10 27 июля 2018   6
Самолет «Мрия»
Инф. «ФАКТОВ»

Самый большой в мире самолет «Мрия» успешно завершил самую продолжительную серию доставки грузов в коммерческой истории эксплуатации Ан-225.

Украинская «Мрия» совершила 12 рейсов из Чили в Боливию, перевозя оборудование для новой теплоэлектростанции — двенадцать тепловых парогенераторов (HRSG) весом 160 тонн каждый. Сообщается, что первоначальная конфигурация груза не позволяла его погрузку в самолет, однако «антоновцы» нашли решение этой технической проблемы.

«Распределение массы цельного груза на полу самолета первоначально превышало максимально допустимые значения для самолета Ан-225, самого большого в мире самолета. В связи с этим были введены специальные демпфирующие панели и технология обратного изгиба», — сообщают в ГП «Антонов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Госпредприятие «Антонов» подписало соглашение с корпорацией «Боинг», которая будет поставлять материалы и запчасти для новых «антоновских» самолетов, а в будущем и обеспечивать сервис по всей планете.

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