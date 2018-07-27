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Опять на костылях: в сети рассказали, куда пропал главарь "ДНР" Захарченко
В последнее время террорист не появляется на публике.
В оккупированном Донецке активно обсуждают исчезновение главаря боевиков так называемой «ДНР» Александра Захарченко. По некоторым данным, он перенес операцию (причем донецким врачам свое тело не доверил — поехал лечиться в Москву) и теперь передвигается исключительно на костылях.
«Из своей конторы никуда не выходит и там половину приемов отменяет», — пишут в местных пабликах в соцсетях.
Примечательно, что изначально сепаратистские СМИ писали о ранении Захарченко под Авдеевкой. Якобы когда главарь боевиков приехал на передовую к соратникам, случился обстрел. Хотя в «ДНР» все знают, что Захарченко выезжает на линию фронта в самые безопасные места и непременно с отрядом головорезов, и что пропагандистские сюжеты о том, как он в полный рост стоит под пулями, — постановочные.
То, что у Захарченко проблемы с ногой, известно давно. Он уверяет всех, что получил «боевое ранение» под Дебальцево зимой 2015 года. Тогда он долго ходил на костылях, а потом прихрамывал, за что в очень близких кругах ему дали кличку «Кенгуру».
Впрочем, о пристрастии главаря боевиков к спиртному на оккупированных территориях тоже знают. Поэтому вполне может быть, что причина его исчезновения — очередной запой. Эту же версию «ФАКТАМ» озвучивал военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин.
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