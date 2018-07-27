Мир

Портал в ад: появились впечатляющие фото провала земли в России

Огромный провал глубиной свыше 50 метров и диаметром в 32 метра внезапно образовался в Нижнегородской области России. Фотографии чудовищной ямы, которую журналисты назвали «входом в дно», опубликовал «Мэш».

Сообщается, что такие провалы в земле могут образовываться из-за движения почвы или подземных вод.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе прямо посреди проезжей части образовался масштабный провал грунта: глубина ямы примерно 4 метра, а размеры — ориентировочно 2×3 метра. На асфальте вокруг ямы образовались трещины — провал имеет более масштабный характер, ведь под ним пустое пространство гораздо шире визуально наблюдаемого.