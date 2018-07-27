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Портал в ад: появились впечатляющие фото провала земли в России
Огромный провал глубиной свыше 50 метров и диаметром в 32 метра внезапно образовался в Нижнегородской области России. Фотографии чудовищной ямы, которую журналисты назвали «входом в дно», опубликовал «Мэш».
Сообщается, что такие провалы в земле могут образовываться из-за движения почвы или подземных вод.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе прямо посреди проезжей части образовался масштабный провал грунта: глубина ямы примерно 4 метра, а размеры — ориентировочно 2×3 метра. На асфальте вокруг ямы образовались трещины — провал имеет более масштабный характер, ведь под ним пустое пространство гораздо шире визуально наблюдаемого.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”