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Крестный ход 2018: стало известно, кому Россия поручила устроить провокации в Украине
В пятницу, 27 июля, и субботу, 28 июля, в Киеве усиливают меры по охране правопорядка в связи с молебном и крестным ходом УПЦ МП, посвященным 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины.
Тем временем народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщил, что руководителям иностранных представительств Русской православной церкви дано указание в период с 27 по 29 июля находится в состоянии «боевой готовности».
«Быть готовыми провести экстренные встречи с представителями политических и журналистских кругов в своих странах пребывания по поступлению из Украины информации «о схватках и массовых столкновениях», которые случились во время и после Крестного хода, который 27 июля будет проводить украинский экзархат РПЦ (т.н. УПЦ МП). Также, как стало известно, обеспечение и организацию провокаций Кремль возложил на «Союз православных братств», — сообщает Дмитрий Тымчук.
По его информации, украинские структуры данной организации должны обеспечить привлечение максимального количества именно граждан Украины, разбитых на группы «противников Московского патриархата» и «верующих Московского патриархата», для провокаций. «Схватки и столкновения должны начаться по сигналу и под руководством координаторов из российских спецслужб, командированных с этой целью на территорию Украины», — добавляет народный депутат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины на три дня ограничат движение транспорта.
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