Погиб, спасая дочь: на Донбассе утонул полицейский

Украина

О трагедии сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области.

Погибший — офицер Мирноградского отделения полиции 48-летний Олег Ковалев. Во время отпуска он выехал с семьей на побережье водоема. Когда надувной матрас с его дочерью унесло далеко от берега, он бросился на спасение ребенка. Не рассчитав сил, мужчина утонул.

«Олег Ковалев посвятил службе в органах внутренних дел 15 лет жизни. С начала служебного пути и до последнего вздоха работал участковым в Мирноградском отделении полиции. У офицера полиции остались жена и двое детей», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бердянске за месяц утонули три человека.