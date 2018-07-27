Украинская спортсменка стала героиней дудла от Google: чем она известна

Украина

В пятницу, 27 июля, поисковик Google посвятил дудл (тематическое изображение) украинке Людмиле Руденко — заслуженному мастеру спорта СССР и первой среди советских шахматисток чемпионке мира. «114 лет со дня рождения Людмилы Руденко», — пишет Google.

Людмила Владимировна Руденко родилась 27 июля 1904 года в Лубнах, что на Полтавщине, а умерла 28 февраля 1986 года в России. Интересен тот факт, что она стала не только международным гроссмейстером, но и международным мастером среди мужчин.

«В 1928 году впервые в легендарной карьере она займет первое место, победив на Московском женском чемпионате. Этот триумф был одной из многих ее побед на престижных соревнованиях… Несмотря на ее основные достижения, сама она считала самым главным достижением в жизни организацию эвакуации на поезде детей во время блокады Ленинграда. Мы по достоинству оцениваем достижения Руденко как во время матчей, так и вне их», — цитирует сообщение Google «Лига».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская шахматистка без единого поражения стала бронзовым призером чемпионата Европы.

Фото из Википедии