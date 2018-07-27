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Из-за Крестного хода в центре Киева перекроют ряд улиц: опубликована карта (фото)
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о полном ограничении движения на ряде центральных улиц Киеве. Это связано с проведением мероприятий, посвященных 1030 годовщине крещения Киевской Руси-Украины, которые проводит в столице УПЦ (МП).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщил, что обеспечение и организацию провокаций во время мероприятий к годовщине крещения Киевской Руси-Украины Кремль возложил на «Союз православных братств».
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