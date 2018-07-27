В Украине будут по-новому соблюдать тайну банковских вкладов: что изменится

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В Украине меняется порядок соблюдения банковской тайны. Как сообщили в Национальном банке Украины, в связи с изменением законодательства были внесены изменения в Положение о банковской тайне.

«Новые правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с законом Украины «О валюте и валютных операциях», — говорится в официальном сообщении Нацбанка.

Подробнее о том, как как теперь будет защищена тайна вкладов граждан Украины, «ФАКТАМ» рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» Евгений Невмержицкий.

«Изменения в положение о банковской тайне внесены в связи с принятием Закона «О валюте и валютных операциях», который опубликован 6 июля нынешнего года. Согласно изменениям, внесенным в данный закон, либерализовано проведение валютных операций. Можно сказать, что мы все больше приближаемся к правовому регулированию операций с валютными ценностями, как в цивилизованном, правовом мире. Данные операции, по сути, ничем не отличаются от операций внутри страны, касающихся перехода права собственности между субъектами хозяйственной деятельности, а валюта используется как средство расчета при торговле с зарубежными партнерами.

До принятия этого закона над валютным регулированием в нашей стране, можно сказать, довлело наследие прежнего, тоталитарного режима, когда валютные операции для граждан были преступлением. Теперь же первым принципом данного закона определена свобода валютных операций.

Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны дополнены возможностью раскрытия Национальному банку информации, содержащей банковскую тайну, при проведении мер защиты и осуществлении валютного надзора. То есть речь идет исключительно о раскрытии банковской тайны только НБУ. Однако НБУ является регулятором банковской системы, который также обязан сохранять банковскую тайну, поэтому защищенность информации содержащей банковскую тайну, на мой взгляд, не уменьшилась.

Надзор осуществляется для контроля над соблюдением законодательства о валютном регулировании и накладывания санкций в случае нарушений. На простых вкладчиках это не отразится, потому что информация никуда не уходит, кроме регулятора. Главным аспектом изменений является как раз гарантии свобод проведения валютных операций, возможность резидентов, в том числе и граждан Украины, открывать счета в зарубежных банках, приобретать за рубежом валюту и совершать операции через эти счета. При этом, следует отметить, что НБУ может контролировать и осуществлять надзор и меры защиты только в украинских коммерческих банках, а операции резидентов за рубежом — это вопросы регулирования соответствующих юрисдикций", — подчеркнул финансист.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что парламент недавно принял закон, меняющий для граждан порядок выдачи и возврата банковских кредитов.