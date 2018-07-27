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Гробят будущее: в Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил об экологической и катастрофе и сложной демографической ситуации на оккупированном Россией Донбассе.
«Подавляющее большинство тех, кто привык зарабатывать на жизнь головой, а не руками, покинули оккупированные территории. И они больше не мечтают вернуться на освобожденный Донбасс», — цитирует замминистра «Новое время».
По словам Георгия Туки, в то же время на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей резко возросло количество неработоспособных людей, которых нужно как-то содержать.
При этом точной информации о том, что сейчас творится на предприятиях, которые взяли под контроль боевики, тоже нет. «Есть разведанные, что некоторые из них работают, некоторые — частично или полностью разрушены», — отметил он и добавил: «Те мерзавцы, которые сейчас контролируют часть Луганской и Донецкой области, своими руками гробят будущее своих детей. Не своих лично — они сами свалят в Ростов или Питер. Здесь я имею в виду экологическую ситуацию».
Замруководителя МинВОТ неоднократно обращал внимание на катастрофическую ситуацию на Донбассе, связанную с затоплением шахт. Это, по его словам, влечет за собой разрушение инфраструктурных объектов, линий электропередач, нефте- и газопроводов, дорог.
«В Донецке есть целые районы, где за эти годы уровень проседания грунта составил более 15 см. И это не дырка в канализационном люке — целые районы опускаются, опускаются и опускаются. На территории, которая контролируется центральною властью, недалеко от линии разграничения уже зафиксированы провалы в почве. Идет подмывание», — добавил Георгий Тука.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук заявлял о резком росте вывоза угля с оккупированного Донбасса в Россию.
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