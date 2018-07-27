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Кровавая луна: когда в Украине можно будет наблюдать уникальное затмение
В пятницу, 27 июля, состоится уникальное природное явление — самое длительное в этом веке лунное затмение. Это явление еще называют «кровавой Луной» — именно такой ее можно увидеть с Земли, атмосфера которой пропускает красно-оранжевый спектр лучей.
Как сообщают «Украинские новости», максимально возможная длительность полного лунного затмения — 108 минут. Нынешнее затмение продлится 103 минуты.
Сообщается, что это природное явление в Украине можно будет увидеть вечером — в 21.24 затмение будет частичным. К 22.30 наступит фаза полного лунного затмения, а в 23.21 оно достигнет своего максимума.
Наблюдать за небесным телом можно будет до часу ночи: к 00.13 окончится полное затмение, а в 01.19 — и частичное лунное затмение. Природное явление не увидят жители Северой Америки. Живущие же на других материках смогут наблюдать за разными фазами лунного затмения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о том, как затмение отразится на жителях Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.
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