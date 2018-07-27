В Украине подешевеет растаможка авто: какие трудности возникнут у владельцев «евроблях»

Украина

После длительного противостояния «евробляхеров» с властью и принятия в первом чтении законопроектов № 8487 и № 8488, которые предусматривают снижение стоимости растаможивания ввезенных в Украину иностранных автомобилей, владельцев еврономеров могут ждать новые трудности.

Первые сложности могут возникнуть уже во время легализации ввезенных в Украину нерастаможенных автомобилей. Ведь, для этого нужно будет найти юридических собственников автомобилей, так называемых «верблюдов», которые перемещают через украинскую границу огромное количество машин и которых найти будет очень непросто. Только они имеют законное право снять такой автомобиль с иностранной регистрации. Та же участь ждет «евробляхеров», чьи машины оформлены на иностранные фиктивные фирмы.

Еще одной проблемой может стать завершение сроков заграничного техосмотра или страховки у нерастаможенного автомобиля.

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Это приведет к тому, что иностранная регистрация подобных транспортных средств аннулируется и, выехав за границу такой «евробляхер», попадает под контроль заграничных полицейских, которые могут изъять авто и доставить на штрафплошадку. Вернуть такой автомобиль будет очень сложно.

Еще одной неприятностью для «евробляхеров» может стать возможный шантаж со стороны заграничных мошенников, которые потребуют от них уплаты определенной суммы денег за беспроблемное снятие такой машины с иностранного учета.

Как писали «ФАКТЫ», принятые Радой законопроекты об упрощении оформления автомобилей на еврономерах вводят новую формулу расчета акцизного налога.

Подробнее о ситуации читайте в материале «ФАКТОВ» «В Украине снижают стоимость растаможки авто: какие трудности ждут владельцев „евроблях“».

Фото euobserver.com