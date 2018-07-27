Украина

За день, как за полмесяца: синоптик рассказала, сколько осадков обрушилось на Киев за последнее время

Синоптик Наталья Диденко, комментируя сильные ливни с грозами, обрушившиеся на столицу, уточнила количество выпавших в Киеве осадков. Она предположила, что озвученные ранее «три месячные номы за несколько часов» не вполне отвечают действительности.

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«На сайте Украинского Гидрометцентра есть таблица, из которой видно, что среднее количество осадков в июле в Киеве, то есть, норма, составляет около 88 мм», — отмечает Наталья Диденко и утверждает, что цифра 264 мм осадков маловероятна.

«По моим данным, в Киеве выпала примерно половина месячной нормы. И это тоже очень много. За несколько часов половина месячной нормы — сверхнорма для суток», — отметила она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине дожди продолжатся, а кардинально ситуация с погодой поменяется 1 августа.

Фото Марии ЦЫПЛЕНКОВОЙ, «ФАКТЫ»