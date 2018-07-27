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В президентскую гонку включился еще один политик — Инна Богословская
Количество претендентов на пост президента растет. О своем намерении принять участие в предстоящей президентской гонке сообщила известный политик Инна Богословская.
«Я твердо намерена победить на этих президентских выборах. Моя цель проста. Я хочу, чтобы вы наслаждались свободной жизнью в нашей собственной стране — Украине. Моя задача — служить вам на совесть. И каждый день помнить, что именно вы являетесь хозяевами Украины!» — говорится в заявлении, опубликованном на персональном сайте политика.
По словам Инны Богословской, народ устал от преступного олигархата и власти, от «постоянного псевдоизменения псевдопартий в парламенте».
«Мы прекрасно понимаем, что этот круг нужно разорвать — только так мы сможем создать будущее для наших детей. Именно поэтому я иду в президенты», — пояснила она свое решение.
При этом политик подчеркнула, что сознательно идет только на один срок, потому что хочет навести порядок в стране и открыть двери новым людям.
«Поэтому (я) не обращаюсь к финансово-промышленным группам. Я хочу быть благодарной за свою победу и служить только вам — гражданам Украины. Давайте объединяться ради нашей общей цели! И мы сами удивимся, как быстро можно сделать Украину богатой, комфортной для жизни страной, которую уважают во всем мире!» — говорится в заявлении Инны Богословской.
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“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”