Западу все равно, как решится конфликт на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление

Украина

Бывший министр иностранных дел Украины (в 2003—2005 и 2010—2012 годах), посол Украины в США (с 2000 по 2003 год) и в Российской Федерации (с 2008 по 2010 год) Константин Грищенко заявил, что «европейским партнерам и США безразлично», как будет разрешен конфликт на Донбассе — «лишь бы перестали стрелять».

«Все заинтересованы в том, чтобы конфликт на Донбассе наконец-то разрешился. Просто каждый видит это по-своему. На самом деле нашим европейским партнерам и США безразлично, как он будет решен, лишь бы перестали стрелять и отвлекать их от куда более значимых для них проблем. Украине же следует отстаивать позицию защиты долгосрочных интересов страны, но только не за счет игнорирования проблем сотен тысяч наших граждан, страдающих от ужасов войны», — заявил в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Константин Грищенко и добавил: «Украине нужны те, кто способен не просто искать выход, а сделать это своей миссией. Народ очень устал от нынешней ситуации».

Комментируя расхожее мнение о том, что в мире «устали» от войны на Донбассе, дипломат заявил, что для получения помощи в Украине должны понять, чего мы сами хотим, и определить приоритеты, которые «власть не может внятно сформулировать». «Казалось бы, власть и все наши политические силы декларируют как приоритет установление мира. Но это невозможно без серьезных компромиссов», — заявил Грищенко.

Что же касается взаимодействия Украины и международного сообщества в области введения ограничительных мер в отношении страны-агрессора, Константин Грищенко заявил, что не всегда наша страна действует в унисон с партнерами. «Когда США или Евросоюз принимают антироссийские санкции и мы, соответственно, тоже, но при этом Запад не видит в нашем списке какие-то конкретные фамилии, у них возникает вопрос. Или когда в результате санкций по каким-то направлениям они вводят ограничения на торговлю с Россией, а украинская власть в этих сферах такие ограничения расширяет или сужает, им это тоже непонятно», — заявил дипломат.

Полное интервью с Константином Грищенко читайте в газете и на сайте «ФАКТОВ» Для мира на Донбассе Украине нужно будет пойти на компромиссы, — известный дипломат.

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