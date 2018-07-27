Брижит оказалась ширмой? Вокруг Макрона во Франции разгорелся громкий гей-скандал (фото)

Мир

Во Франции неожиданно разразился громкий скандал, в центре которого оказался президент республики Эммануэль Макрон. Вечером 26 июля глава государства сделал заявление, которое взбудоражило миллионы европейцев. Касалось оно увольнения начальника личной охраны Макрона Александра Беналля.

«У Александра Беналля никогда не было ядерных кодов! Беналля никогда не был моим любовником!» — заявил президент Франции.

Даже не знаешь, какое из этих заявлений вызывает больший шок. Франция — ядерная держава. И как-то в голове не укладывается, что доступ к так называемому «ядерному чемоданчику» или «ядерной кнопке» мог быть у 26-летнего охранника, сына иммигрантов из Марокко. Для Европы это звучит особенно болезненно после серии терактов, потрясших Старый Свет за последние годы и организованных выходцами из Марокко, которые проживали во Франции и Бельгии.

Второе заявление Макрона показывает, что в Европе все больше людей начинает верить в то, что его брак с бывшей школьной учительницей — всего лишь прикрытие гомосексуальности. Слухи о нетрадиционной ориентации президента Франции впервые возникли после сообщений о фотографиях, сделанных папарацци. На них Макрона запечатлели в лесу в компании с бывшим руководителем Radio France Матье Галле. Снимки так никто и не рискнул опубликовать.

Тогда французский лидер дал интервью, в котором в частности заявил: «Утверждение, что мужчина не может жить в браке с женщиной старше него по возрасту, если только он не скрытый гомосексуалист или альфонс, является гомофобией. Если бы я был гомосексуалистом, я бы сказал об этом и жил бы открыто».

Скандал с Галле угас быстро. Французам понравилось, что президент не стал его замалчивать, а быстро и решительно высказался публично. Но теперь они не понимают, почему Макрон повел себя иначе, когда дело коснулось Александра Беналля.

Новый гей-скандал вырос из скандала политического. Несколько дней назад французские СМИ опубликовали фотографии, сделанные в Париже 1 мая 2018 года. На них Беналля, одетый в полицейскую форму, избивает дубинкой демонстрантов, в том числе женщину.

Очевидно, что начальник охраны президента Франции совершил два преступления. Не являясь офицером полиции, он надел форму и использовал ее для совершения противоправных действий по отношению к гражданским лицам. Второе преступление вытекает из первого — Беналля избил людей на улице.

Оказалось, что Макрон узнал об этом сразу же. Президенту доложили полицейские. Но глава государства дал понять, что эту историю нужно скрыть от общественности. Фотографии свирепствующего Беналля несколько раз пытались пустить в ход — открыть уголовное дело. Но всякий раз следователям указывалось на то, что их действия вызовут неудовольствие в Елисейском дворце.

Макрон в итоге превысил свои полномочия. И не раз. Президент не позволил начать расследование. Президент не уволил Беналля. Президент, когда история все же выплыла наружу, всего лишь отстранил своего любимчика от работы на две недели без выплаты жалования. И только скандал вынудил его уволить Александра.

И вот теперь Макрон пожинает плоды своих ошибок. Биографию Беналля журналисты изучили вдоль и поперек. И у них есть много вопросов.

Александр Беналля вырос в бедном квартале в Нормандии. Будучи подростком, он стал активистом Социалистической партии Франции. Его пригрел Эрик Плюмер, который отвечал за службу безопасности. Он стал использовать юношу для охраны различных партийных мероприятий и там знакомил его с руководством, включая бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Тогда же Беналля познакомился с Макроном.

Александр стремительно продвигался по службе, но его карьера внезапно оказалась прервана ДТП. В 2012 году Беналля возил министра промышленности Арно Монтебурга. Однажды Александр стал виновником аварии и бежал с места происшествия.

Под суд его не отдали. Молодой человек тихо уехал на несколько лет в Марокко, где продолжал заниматься вопросами охраны и безопасности. Однако, очевидно, Беналля не терял связи со своими французскими покровителями. Когда Эммануэль Макрон объявил о создании собственной партии и намерении баллотироваться в президенты, Александр тут же вернулся в Париж и стал вскоре правой рукой молодого амбициозного политика.

Многие замечали, что Макрон и Беналля практически неразлучны. На всех фотографиях Александр словно тень стоял за спиной Эммануэля. Они вместе ездили отдыхать, катались на лыжах, ходили под парусом, совершали велосипедные прогулки. Мадам Макрон реже видели с ее мужем, чем мсье Беналля.

Став президентом, Макрон выбил для своего начальника охраны жалованье — 140 тысяч долларов в год. Беналля обосновался в просторной квартире в районе, где когда-то президент Франсуа Миттеран прятал свою любовницу и незаконнорожденную дочь. В распоряжении Александра было несколько автомобилей.

Но и это еще не все. Беналля попытался создать свою маленькую армию! Он хотел, чтобы его людям позволили использовать автоматическое оружие, бомбы с перечным газом, пуленепробиваемые щиты и многое другое. Сам он повсюду носил пистолет Glock.

Что ждет Александра Беналля после увольнения, пока не ясно. А вот Эммануэль Макрон продолжает удивлять. Еще недавно президент Франции резко критиковал президента США за отношение Дональда Трампа к СМИ. Как известно, нынешний хозяин Белого дома регулярно называет журналистов производителями фейков. А теперь Макрон фактически использовал опыт своего американского друга, комментируя скандал с Беналля. Вслушайтесь: «Мой бывший помощник допустил большую серьезную ошибку. Однако, мы имеем дело с прессой, которая больше не ищет истину. Журналисты показывают нам фотографии и восклицают: „Смотрите! Вот шокирующие снимки!“ Я согласен — сцена неприемлема и заслуживает порицания. Но я бы хотел увидеть, что предшествовало этой сцене, что произошло потом. Я хотел бы получить не вырванный из контекста эпизод, а узнать, что произошло на самом деле».