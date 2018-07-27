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В Чернигове избили экс-депутата, сторонника "русского мира": в сети показали видео (видео 18+)
В Чернигове вынужденные переселенцы из Донецка, потерявшие на оккупированных территориях дома и работу, устроили «теплый прием» бывшему депутату Черниговского областного совета Андрею Кислому, переехавшему в Беларусь. Сообщается, что экс-депутат — «любитель русского мира».
Об этом инциденте сообщил экс-боец «Азова» Александр Тарнавский. «Андрей сейчас живет за границей, так как „его родину оккупировали нацики, которые ранее пьянствовали и кололись“. Андрей из-за рубежа видит всю ситуацию насквозь. Утверждает, что „украинцы живут на шиши, которые европейский господин платит за мытья унитазов“. Андрей очень много пишет о войне и нашем единстве с Россией, рассказывает о том, как украинские военные убивают людей в Донецке», — пишет Тарнавский, опубликовавший в социальных сетях видео с «теплой встречи» в Чернигове. Он также сообщает, что после жесткого разговора, «который действеннее любых уговоров», Андрей Кислый написал заявление в полицию и в течение нескольких часов покинул Украину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сбежавшие в РФ украинцы пожаловались на жизнь в «русском мире»: «кормят одной молочкой».
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