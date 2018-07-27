В масштабном ДТП в Виннице столкнулись пять авто (фото)

Происшествия

В пятницу, 27 июля, на улице Лебединского в Виннице столкнулись три легковых ушки, бус и грузовик. В результате аварии трое человек были травмированы. Один из них позже умер в реанимации городской больнице.

Погибший — 30-летний водитель BMW. Как сообщают в ГУ Нацполиции Винницкой области, предварительно установлено, что он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовиком MAN. Также в больницу попали водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro. У 49-летнего водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и тупую травму живота. У его пассажира — 31-летнего сына — травмы головы, ушиб грудной клетки и позвоночника.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве из-за девушки-пешехода столкнулись Audi и Mitsubishi — пассажир Audi госпитализирован с сотрясением мозга, а ехавший во внедорожнике получил ушибом грудной клетки.