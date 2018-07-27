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В Европе разгорелся скандал из-за оскорблений дипломата Путина в адрес украинского посла
Российский дипломат Дмитрий Ковальков грубо обозвал посла Украины в Братиславе Юрия Мушку. Посол Украины сообщил словацким депутатам, намеревавшимся посетить оккупированный Россией Крым, о незаконности такого шага. После чего спикер словацкого парламента Андрей Данко заявил, что посол Украины не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать, сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktuality.
«Браво, господин Данко. Вы смелый человек и настоящий государственник. А посол Украины просто д*ил», — написал Ковальков на странице спикера словацкого парламента в Facebook в качестве реакции на его слова.
Высказывания российского дипломата возмутили некоторых депутатов словацкого парламента.
«Это противоречит его статусу, который соотносится с оккупацией территории славянского государства другим славянским государством», — заявил депутат оппозиционной либеральной партии SaS Мартин Клукс.
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По его мнению, Ковальков должен как минимум извиниться перед украинским послом или подумать над выездом из Словакии.
Депутат консервативной партии OĽaNO Вероника Ремишова раскритиковала спикера за отсутствие реакции на оскорбление украинского посла, заявив, что его безответственность наносит вред национальным интересам Словакии.
Как писали «ФАКТЫ», ранее украинские власти запретили российским актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову въезд в Украину на три года за незаконное посещение Крыма.
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