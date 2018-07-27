Сторонники УПЦ МП собираются на крестный ход в центре Киева: появилось видео

Украина

В пятницу, 27 июля, в Киеве проходит крестный ход к 1030-летию со Дня крещения Украины-Руси. Сегодня крестный ход по центру Киева проведет Украинская православная церковь Московского патриархата, а завтра — Киевского.

С 11:00 был открыт проход на Владимирскую горку. В 13:00 там начался молебен, который возглавил митрополит киевский и всея Украины Онуфрий. А в 13:30 крестный ход проследует в Киево-Печерскую лавру, где потом начнется всенощное бдение.

Во главе шествия будут нести святыни, которые потом выставят в лавре. Среди них — мощи князя Владимира, Серафима Саровского, Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, митрополита киевского Владимира, иконы Андрея Первозванного, Зимненская икона Божьей Матери.

А 28 июля аналогичное мероприятие проведет Украинская православная церковь Киевского патриархата. В 11:30 пройдет молитва за Украину, а также за единую Поместную украинскую православную церковь. После этого веряне пройдут от Владимирского собора по бульвару Шевченко и Владимирской улице через Софийскую и Михайловскую площади на Владимирскую горку.

За правопорядком 27 и 28 июля будут следить Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, также будут привлечены кинологи и взрывотехники.

В Нацполиции сообщили о том, что с 11:00 до 16:00 27 июля будет ограничено движение транспорта на Трехсвятительской улице (от Михайловской до Европейской площади), на Крещатике (от Михайловской улицы до площади Европейской). На Владимирском спуске будет перекрыт участок от Европейской до Почтовой площади, на Парковой аллее от Аллеи Героев Крут до Грушевского и часть Грушевского от Шелковичной улицы до Европейской площади.

Ограничительные меры будут предприняты также и 28 июля. На бульваре Шевченко будет перекрыт промежуток от 14 до 20 номеров, на Владимирской улице от дома № 56 и до Софийской площади, а также на Владимирском проезде от Софийской до Михайловской площадей. Движение будет ограничено с 12:00 до 13:30.