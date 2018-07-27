Украина

Учили боевиков в своих вузах: вскрылись новые сведения о причастности России к войне на Донбассе (фото)

Волонтеры расследовательского сообщества InformNapalm обнаружили доказательство того, что боевики, воюющие на Донбассе, проходят «курсы повышения квалификации» в России. Об этом, в частности, свидетельствуют данные исследования страничек в социальных сетях, принадлежащих донецкому боевику Андрею Гринченко (позывной «Зверь», его данные помещены базу «Миротворца»).

Проведя расследование на основе открытых источников, в международном волонтерском сообществе InformNapalm заявили, что переподготовкой боевиков, в частности, занимается Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург, РФ) в своем учебном центре, расположенном в военном городке Луга-3 (Ленинградская область, РФ).

Волонтеры исследовали фото, на котором Гринченко сфотографировался на «интересной военной базе» рядом со 152-мм гаубицей «Мста-Б», а на заднем плане виден военный тренажер и установленный сверху вертолет Ми-2.

Именно тренажер позволил расследователям установить место расположения российской базы. «По типу растительности на заднем плане мы предположили, что военная база находится далеко за пределами Донбасса — в северной части России. Потратив некоторое время на поиски, мы наконец нашли именно это место с вертолетом. Вертолет используют для обучения курсантов корректировке стрельбы и установлен он на территории учебного центра Михайловской военной артиллерийской академии в Ленинградской области», — сообщают в InformNapalm и показывают на фото привязку к местности.

Другим доказательством стало фото, сделанное в столовой, которую также идентифицировали, как находящуюся на базе в городке Луга-3. «Если Гринченко учился в академии в составе группы, то получается, что российская военная академия проводит специальную подготовку иностранцев в военной части, расположенной на территории России и подчиняется Министерству обороны РФ», — резюмируют волонтеры.

А блогер и военный эксперт Алексей Арестович заявляет, что в российский военный вуз невозможно попасть и пройти обучение неформально. «Это система мероприятий, которая может быть организована только на высшем военно-политическом уровне — приказами и распоряжениями Министерства обороны РФ. А может ли МО РФ провести такие мероприятия без ведома и распоряжения своего Верховного Главнокомандующего? Однозначно, нет. То есть, налицо — мероприятия по подготовке и организации международного терроризма с ведома и распоряжения президента Российской Федерации. Того самого, которому пожимают руки в Хельсинки и позвали в Вашингтон», — резюмирует Арестович.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», InformNapalm идентифицировал оружие, которое переговорщик Владимир Рубан вез из ОРДЛО в Киев.