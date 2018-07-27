В Одессе взвинтили тарифы на вывоз мусора

Общество

Исполком Одесского городского совета принял решение о повышении тарифа на вывоз твердых бытовых отходов более чем на 40 процентов. Отныне каждый жилец многоквартирного дома обязан будет платить 17,01 грн в месяц (что на 5,61 грн больше, чем сейчас).

Как сообщили в ходе заседания исполкома, причиной увеличения стало требование пяти компаний, занимающихся вывозом мусора в городе, пересмотреть тарифы.

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«Они объяснили это ростом минимальной зарплаты, необходимостью обновить автопарк, закупив спецтехнику, а также приобретением необходимых запчастей, — сказала заместитель директора департамента экономического развития Одесского горсовета Ирина Швыдкая. — Аналогичное повышение касается жителей частного сектора: для них тариф повысили на 9,22 грн — до 28,13 грн с человека в месяц».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что вскоре в Украине могут существенно вырасти тарифы на воду. Один из факторов роста — подорожание хлора, используемого для обеззараживания воды.