Многомиллиардный штраф главе "Нафтогаза" от таможни отменили

Деньги

Подольский районный суд Киева отменил штраф в семь миллиардов гривен, который Энергетическая таможня фискальной службы выписала руководителю НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву.

Как сообщает enkorr, суд не нашел правонарушений в действиях НАК и руководителя компании и закрыл дело о нарушении таможенных правил.

Напомним, что в начале марта этого года Андрей Коболев сообщил, что на него, как на частное лицо, был наложен штраф в размере 8,3 миллиарда гривен (7 и 1,3 миллиарда) в связи с поставками Россией газа на оккупированные ею же территории.

А начальник таможни Игорь Пиковский пояснял, что штраф предъявлен не персонально главе Коболеву, а компании, за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд куб. м газа у «Газпрома» в 2015 году. А сумма штрафа соответствует 300% от неуплаченой в бюджет суммы.

Дело в том, что «Нафтогаз» до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту в 2015 году, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи. НАК не визирует документ, поскольку в объемы поставленного «голубого топлива» и включены объемы поставок на оккупированные территории. Впрочем, Энерготаможня заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Стокгольмский арбитраж постановил, что Украина не обязана оплачивать поставки газа Россией на оккупированные территории.