Балканская страна начнет продавать гражданство

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Черногория предлагает двум тысячам человек инвестировать не менее 250 тысяч евро в обмен на черногорский паспорт, сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Программа гражданства призвана усилить экономику живописной балканской страны, объем которой составляет $ 4,8 млрд, путем привлечения инвестиций. Об этом сообщило правительство Черногории в своем заявлении.

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Программа стартует в октябре 2018 года. Страна, которая также стремится стать членом ЕС, предложит частным лицам инвестировать от 250 тысяч до 400 тысяч евро в один из проектов правительства и заплатить комиссию в размере 100 тысяч евро за заявку.

В некоторых странах Евросоюза уже действуют аналогичные программы.

Как писали «ФАКТЫ», Черногория планирует стать членом Евросоюза до 2025 года.