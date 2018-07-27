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Балканская страна начнет продавать гражданство
Черногория предлагает двум тысячам человек инвестировать не менее 250 тысяч евро в обмен на черногорский паспорт, сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.
Программа гражданства призвана усилить экономику живописной балканской страны, объем которой составляет $ 4,8 млрд, путем привлечения инвестиций. Об этом сообщило правительство Черногории в своем заявлении.
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Программа стартует в октябре 2018 года. Страна, которая также стремится стать членом ЕС, предложит частным лицам инвестировать от 250 тысяч до 400 тысяч евро в один из проектов правительства и заплатить комиссию в размере 100 тысяч евро за заявку.
В некоторых странах Евросоюза уже действуют аналогичные программы.
Как писали «ФАКТЫ», Черногория планирует стать членом Евросоюза до 2025 года.
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