Одесский каравай: суд встал на сторону Lauffer Group

Украина

4 июля 2018 года в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом ООО «Одесский каравай» в отношении должностных лиц «Сбербанка» судьей Приморского районного суда Одессы был наложен арест на движимое и недвижимое имущество целостного комплекса по производству хлебобулочных изделий, находящегося в Одессе, Белгород-Днестровске и Подольске.

«В рамках уголовного дела № 42 018 160 000 000 120 следственным судьей Приморского районного суда г. Одессы Попревичем В. М. по делу № 522/9843/18 был наложен арест на движимое и недвижимое имущество ЦИК в Одессе и Одесской области определением от 04.07.2018 г. , — цитируют решение юристы Lauffer Group. — АО „Сбербанк“ суд запретил пользоваться и распоряжаться имуществом, на которое был наложен арест. Кроме того, для сохранения имущества и рабочих мест все арестованное судом имущество было передано на ответственное хранение с правом эксплуатации на ООО „Одесский хлеб“».

«Одесский каравай» продолжает стабильно работать и обеспечивать жителей Одесской области качественным хлебом! - подчеркивает руководитель Lauffer Group Виталий Балыхин. — Хочу обратить внимание всех — теперь в суде разбирается уголовное дело. Поэтому все их предыдущие попытки «стирать решения судов» и прочие «шалости» уже грозят нарушителям конкретными сроками лишения свободы. Мы с самого начала предупреждали Сбербанк, что правда и закон на нашей стороне. На стороне отечественного производителя. На стороне предприятия, ответственного за продовольственную безопасность юга Украины. Стоит отметить, имущество передано на ответственное хранение с правом эксплуатации законному владельцу — компании ООО «Одесский хлеб», которая входит в Laffer Group".

Напомним, Lauffer Group при покупке активов ПАО «Крымхлеб», ПАО «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» и «Одесского каравая» частично использовала кредитные средства, полученные у «Сбербанка России».

Кредитные средства были направлены исключительно на покупку предприятий в Крыму. Одесские хлебозаводы были куплены фактически за собственные средства Группы.

Примечательно, что в момент выдачи кредита «Сбербанк» потребовал, чтобы все другие предприятия Группы также выступили заемщиками и в обязательном порядке передали в залог свои активы.

В результате захвата Крыма в 2014 году все крымские заводы, на покупку которых брался кредит, были также захвачены и конфискованы в пользу Российской Федерации, которая, к слову сказать, является владельцем того же Сбербанка. И, разумеется, ни одной копейки компенсации группе Lauffer, законному владельцу, никогда не было выплачено.

Несмотря на то, что «Одесский каравай» был фактически куплен Lauffer Group за собственные средства, а предприятий в Крыму компания лишилась, «Сбербанк России»

пытается взыскивать с украинских поручителей деньги за покупку крымских предприятий.

На сегодняшний день юридическим фактом является намерение «Сбербанка России» заполучить в собственность активы еще и одесских предприятий: «Одесский каравай», «Белгород-Днестровская паляница» и «Котовский хлебозавод» путем получения сомнительных решений в украинских судах.

В настоящий момент судебные споры продолжаются. Окончательного решения не вынесено, а Lauffer Group продолжает отстаивать свои права всеми законными способами.

