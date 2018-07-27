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- 14:40 Настя Каменских спела дуэтом со звездой российского шансона
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Настя Каменских спела дуэтом со звездой российского шансона (видео)
Певица Настя Каменских спела дуэтом со звездой российского шансона Любовью Успенской. Две коренные киевлянки выступили с премьерой песни «Ты же не забыл» на международном фестивале «Жара» в столице Азербайджана.
Как сообщает «Комосомольская правда в Украине», в Баку на «Жару» Настя Каменских приехала после прохладной Юрмалы, где фестиваль проводила легендарная Лайма Вайкуле.
Песню «Ты же не забыл» написал продюсер Каменских Потап, который и договорился с корифеем шансона Любовью Успенской, чтобы она спела эту песню с Настей в дуэте.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских вошла в первую десятку артистов, чьи имена ищут в Google по всей Украине.
Фото с сайта «Комсомольской правды в Украине»
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