Настя Каменских спела дуэтом со звездой российского шансона (видео)

Шоу-бизнес

Певица Настя Каменских спела дуэтом со звездой российского шансона Любовью Успенской. Две коренные киевлянки выступили с премьерой песни «Ты же не забыл» на международном фестивале «Жара» в столице Азербайджана.

Как сообщает «Комосомольская правда в Украине», в Баку на «Жару» Настя Каменских приехала после прохладной Юрмалы, где фестиваль проводила легендарная Лайма Вайкуле.

Песню «Ты же не забыл» написал продюсер Каменских Потап, который и договорился с корифеем шансона Любовью Успенской, чтобы она спела эту песню с Настей в дуэте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских вошла в первую десятку артистов, чьи имена ищут в Google по всей Украине.

Фото с сайта «Комсомольской правды в Украине»