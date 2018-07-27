В страшной аварии на Донбассе погибло много людей (фото)

Происшествия

В полиции Донецкой области сообщили об аварии, в результате которой погибли трое и получили травмы разной степени тяжести еще семь человек. ДТП произошло на трассе Горловка-Бахмут, где столкнулись автомобили «Рено» и «Опель». Машины столкнулись недалеко от поворота в сторону села Зайцево. Трое пассажиров «Опеля» погибли. Водители автомобилей и пять пассажиров из двух машин были госпитализированы в больницу Бахмута с травмами различной степени тяжести.

Решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовно кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в масштабном ДТП в Виннице столкнулись пять авто: три легковушки, бус и грузовик. В результате аварии три человека были травмированы, один из них позже умер в реанимации городской больницы.