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В страшной аварии на Донбассе погибло много людей (фото)
В полиции Донецкой области сообщили об аварии, в результате которой погибли трое и получили травмы разной степени тяжести еще семь человек. ДТП произошло на трассе Горловка-Бахмут, где столкнулись автомобили «Рено» и «Опель». Машины столкнулись недалеко от поворота в сторону села Зайцево. Трое пассажиров «Опеля» погибли. Водители автомобилей и пять пассажиров из двух машин были госпитализированы в больницу Бахмута с травмами различной степени тяжести.
Решается вопрос о внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовно кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в масштабном ДТП в Виннице столкнулись пять авто: три легковушки, бус и грузовик. В результате аварии три человека были травмированы, один из них позже умер в реанимации городской больницы.
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”