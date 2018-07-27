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Потоп в Одессе: улицы и площади ушли под воду (фото)
В ночь с 26-го на 27 июля на Одессу обрушился сильный продолжительный ливень, многие улицы оказались потопленными. Ушли под воду Балковская, Приморская, Среднефонтанская площадь, Французский бульвар, также улицы Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-я станция Большого Фонтана, Водопроводная, Таможенная площадь и другие. Настоящее озеро образовалось на пересечении улиц Промышленной и Николая Боровского, это полностью остановило движение троллейбусного маршрута № 8.
На этом транспортные проблемы не закончились. Крайне сложно было добраться сегодня горожанам к месту работы.
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Мощные потоки воды смывали грязь и мусор в ливневые стоки, из-за чего дождеприемники быстро забивались. Порывы ветра повалили деревья, в частности, в центральной части города: на Новосельского, 36, Софиевской, 2б, Старопортофранковской, 12, Мечникова, 38, возле Преображенского парка и в других местах.
«Значительные грязевые потоки смыло на расположенные в «низине» Таможенную площадь и Деволановский спуск, — сообщили в Одесском городском совете. — Сотрудники коммунальных предприятий «Городские дороги» и «ЖКС «Порто-Франковский» расчистили проезжую часть от грязи. На данный момент ведутся работы по вывозу скопления грязи с площади и очистке ливневок. Работы по распилу и вывозу упавших деревьев проводят сотрудники КП «Горзелентрест».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, когда, по мнению синоптика, в Украине прекратятся дожди.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”